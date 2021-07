40 min dollarlıq QARA KÜRÜ - Satmaq istəyəndə yaxalandı

Rusiyada 31 yaşlı kənd sakinindən 40 min dollar (3milyon rubl) dəyərində qara kürü aşkar edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Xabarovsk Bölgəsinin Nikolaevski rayonundakı Nizhnee Pronge kəndinin sakini, 31 yaşlı bir şəxs, üç milyon rubl dəyərində qara kürü ehtiyatı mənimsəyib. Rusiya DİN- in bölgə üzrə İdarəsinin məlumatına görə, polis başqa bir hadisədən axtarışda olan bu şəxsin çantasında qara kürü olan 28 plastik qabı, satmaq istəyən zaman aşkarlayıb. Hadisə ilə əlaqədar Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 258.1-ci (“Xüsusi qiymətli vəhşi heyvanların və su bioloji ehtiyatlarının qanunsuz çıxarılması və dövriyyəsi”) maddəsi ilə cinayət işi açılıb.Əvvəllər bənzər bir cinayətdə təqsirli bilinən bu şəxs ev dustaqlığına verilib. Onu dörd ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu kimi hallarla bağlı mütəxəssislər, bölgənin təbii sərvətlərinə dəyən ziyanı 30 milyon rubl qiymətləndiriblər.

