Təhsil naziri Emin Əmrullayev ümumi təhsil müəssisələrinin 2020-2021-ci tədris ili üzrə məzunlarının qızıl və gümüş nişanla təltifi barədə əmr imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əmrə əsasən 125 XI sinif məzunları qızıl nişanla təltif olunub.

67 XI sinif məzunları isə gümüş nişanla təltif olunub.

Nazirin göstərişi ilə qızıl və gümüş nişana layiq görülən təhsilalanların adları oxuduqları məktəbin “Şərəf kitabı”na yazılacaq.

Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini Muxtar Məmmədova həvalə olunub.

