Amerikalı müğənni bədənini NÜMAYİŞ ETDİRDİ: "Mənimlə oynamasan yaxşıdır" - FOTO

Amerikalı müğənni Melissa Vivan Jefferson, açıq-saçıq geyimdə paylaşdığı fotosu ilə izləyicilərinin diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, internetdə yayımlanan bu fotoşəkildə 33 yaşlı məşhur, bej rəngli alt paltar dəsti ilə saçlarını geri çəkərək kameraya arxa durub. Aynanın önündə, seülitli budlarını nümayiş etdirən qadın, "Barbie kimi görünürəm, amma mənimlə oynamasan yaxşıdır" deyə fotosuna şərh yazıb.

İzləyiciləri onun bu fotosuna "Təbii gözəllik", "Bədəniniz qarşısında baş əyirəm", "Sən sadəcə heyrətlisən", "Dəlicəsinə gözəl və ilham verirsən!", "Ayaqların o qədər uzun görünür!" - kimi şərhlər yazıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.