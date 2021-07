“Liviyada xarici hərbçilərin və muzdlu döyüşçülərin olması siyasi proseslər üçün təhlükədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Liviyanın Baş naziri Əbdülhəmid Dibeybe belə açıqlama verib. O bildirib ki, belə vəziyyət davamlı atəşkəs üçün də təhlükə kəsb edir. Baş nazirin sözlərinə görə, xarici qüvvələrin ölkədəki varlığı qəbuledilməzdir və onlar mərhələli şəkildə ölkədən çıxmalıdır.

