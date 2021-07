Afrikada 450 min doza koronavirus peyvəndi məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Afrika üzrə nümayəndəliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, peyvəndlərin məhv edilməsinə səbəb onların istifadə müddətinin bitməsidir.

Açıqlamaya görə, peyvəndlər Afrikaya gec göndərildiyi üçün onların istifadə müddəti də başa çatıb.

