Kanadada anomal hava şəraiti: 8 nəfər yaralandı - VİDEO

Kanadanın Ontario şəhərindəki Barrie şəhərini vuran tornado nəticəsində səkkiz nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kanadanın yerli televiziya kanalı məlumat verib. Tornado 20 evə ziyan vurub, onlardan 4-ü yenidən tikililən binalardır. Hadisə nəticəsində yaralananların dördünün vəziyyəti ağırdır. Kanadanın bəzi bölgələrində isə temperaturun +49,6 °C- yə çatıb. Vankuver polisi anormal hava ilə əlaqəli 130 ölüm qeyd etdiklərini söyləyib. Ölənlərin əksəriyyəti qoca və ya xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər olub.

