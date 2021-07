Məşhur sənətçini kanalizasiyada 14 yaşlı qızla tutdular - Dəhşətli əməllər üzə çıxdı / FOTOLAR

Avstraliyanın tanınmış müğənnisi Daniel Hansonun konsertində hədəfə aldığı 14 qıza təcavüz etdiyi üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 34 yaşlı sənətçi konsert verərkən bəyəndiyi qızlarla münasibət qurub. O bəzi qızlarla sosial media vasitəsilə bəziləri ilə isə konsert zamanı nömrə alaraq tanış olub. Ardınca isə onları aldadaraq təcavüz edib. İddialara görə, onun qurbanları arasında 12 və 14 yaşlı qızlar da var. Sənətçinin 14 yaşlı qıza yağış kanalizasiyasında təcavüz etdiyi bildirilir. Qızlar ifadəsində bildirib ki, onlar fanatı olduqları üçün sənətçiyə güvəniblər. O isə bundan istifadə edib.

Sənətçinin əməllləri qızlardan birinin şikayətindən sonra üzə çıxıb. Sənətçi artıq məsuliyyətə cəlb edilib və ona 28 il cəza verilib.

