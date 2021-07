İcaze.e-gov.az -a məlumatlar düzgün daxil edilmir - Nazirlik AÇIQLADI

Məlum olduğu kimi, 2 həftədən artıqdır ki, şənlik mərasimlərinin (toy, nişan, ad günü və s.) keçirilməsinə başlanıb. Bu tədbirlərin müəyyən edilmiş qayda və tələblərə uyğun təşkilinə nəzarət məqsədilə aidiyyəti qurumların nümayəndələrinin iştirakı şadlıq saraylarında gündəlik monitorinqlər keçirilir. Monitorinq qrupları bu günədək şənlik mərasimlərinin keçirildiyi 400-ə yaxın obyektdə qayda və şərtlərə əməl olunması vəziyyətini araşdırıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, İyulun 16-də keçirilmiş monitorinqlər zamanı şənlik mərasimlərinin təşkil olunduğu bəzi obyektlərdə müəyyənləşdirilən qaydaların pozulması hallarına rast gəlinib. Bu, əsasən toy keçirilən məkanlarda qonaqların sayının icazəverilən normadan artıq olması, tədbirə qatılanların COVID-19 pasportunun olmaması və s. ilə bağlıdır. Bəzi hallarda isə şənlik mərasimləri haqqında zəruri məlumatların (toyun vaxtı, xidmət personalının və toyda iştirak edənlərin sayı) icaze.e-gov.az portalına düzgün daxil edilməməsi halları da qeydə alınıb. Monitorinq qrupları toy və məkan sahibləri ilə profilaktik söhbətlər aparıblar və nöqsanlar yerindəcə aradan qaldırılıb. Toy mərasimlərinin qaydalara uyğun davametdirilməsi təmin olunub və monitorinq qrupları tərəfindən yeni ailə quranlara hədiyyələr təqdim edilib.

Şənlik mərasimləri təşkil edən vergi ödəyicilərinin və vətəndaşların bir daha nəzərinə çatdırılır ki, müəyyən edilmiş qaydalara və şərtlərə tam əməl olunmalı, işçi heyəti zəruri vasitələrlə (tibbi maska, əlcək və digər fərdi qoruyucu vasitələr) təmin etməlidir. Məkan sahibləri şənlik məclisləri barədə icaze.gov.az portalında müvafiq qeydiyyat aparlmalı, zalların ölçüsünə, qonaq tutumuna diqqət yetirməlidirlər. Bu cür tədbirlərin təşkili zamanı anlaşılmazlıqların baş verməməsi üçün məclis iştirakçılarının müvafiq sənədlərə malik olması əvvəlcədən dəqiqləşdirilməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.