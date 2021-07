Koronavirusu müalicə edən dərman sovet dövründən var - AMMA GİZLƏDİLİR / Kimya alimindən ŞOK

Rusiyalı kimya elmləri doktoru Leonid Rink koronavirusla mübarizə üçün öz dərman təklifini irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, alim insanlığı uğurla bu virusdan müalicə etmək üçün preparat var.

Alim diutsifon adlı immunmodulyatoru xatırladıb, hansı ki, sovet illərində kəşf edilərək, ən güclü infeksiya ocaqlarında və alovlanmasında istifadə edilirdi. İndi isə bu dərmandan istifadə edilmir:

"Koronaviruslu xəstələri müalicə üçün immun xilasedici roluna çox layiqli namizəd dərman var. Bu bizim əfsanəvi immunmodulyatordur. Diuçifon çox güclü agentdir, SSRİ dövründə onunla qırmızı qurd eşənəyi, skledormiya, revmatoid artrit müalicə edilirdi.

Duisidon bütün virusları, köhnə, təzə, hamısını öldürür. Bu dərman 1995-ci ilə kimi Səhiyyə Nazirliyinin həyati vacib dərmanlar siyahısında idi. Onun bir çatışmazlığı var idi ki, isti halda yeridilməlidi idi,bu da güclü ağrı verirdi". / medicina

