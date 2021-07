Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 19 yaşlı Kamilə Həşimli özünü 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsindən yerə atıb.

O, hadisə yerindəcə keçinib.

Faktla bağlı Nəsimi Rayon Prokurorluğunda araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.