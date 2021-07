Xalq artisti Röya Ayxan sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi 2.3 milyon izləyicisi olan “Instagram” hesabında istirahət etdiyi dəbdəbəli evindən görüntülərini paylaşıb.

Xalq artistinin çimərlik geyimində olan videoları və bahalı evi xeyli marağa səbəb olub.

Röya lüks malikanəsində yeganə övladı Hüseynlə dincəlir.

