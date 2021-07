Daha bir gənc narkotik istifadəsinin qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Görüntülərdə narkotik vasitə qəbul edən gəncin qeyri-adekvat hərəkətləri əksini tapıb. Özünü idarə etməkdə çətinlik çəkən şəxs yerdə uzanaraq anormal hərəkətlər edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

