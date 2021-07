Azərbaycanda 6 ayda 2 000-dən çox zəlzələ olub - RƏSMİ

2021-ci ilin 6 ayı ərzində AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin “Zəlzələnin tədqiqatı bürosu” tərəfindən 6404 təkan qeydə alınıb.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, onlardan 2413-ü yerli, 1492-si regional, 1350-si isə uzaq zəlzələlər olub.

Bununla yanaşı, tək stansiya tərəfindən zəif 4000 təkan qeydə alınıb. Büro tərəfindən həmçinin 749 partlayış və 3 palçıq vulkanı qeydə alınıb. Azərbaycan və ona bitişik ərazilərdə 11 hiss olunan zəlzələ olub. Bu ilin 6 ayı ərzində Azərbaycan ərazisində ən güclü zəlzələ Xəzər akvatoriyasında qeydə alınıb. Maqnitudası 4.5 olan zəlzələ sahilyanı zonalarda və Sumqayıtda hiss olunub.

