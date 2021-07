Azərbaycanda ana "patı" çəkən sevgilisi ilə birlikdə uşağın dilini qopardı - FOTO

Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə sosial şəbəkə hesabından daha bir valideyn zorakılığından əziyyət çəkən uşaq barədə məlumat yayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, 5 yaşlı uşaq anası tərəfindən nənəsinin əvvəllər işlədiyi kafeyə atılıb:

"İşçilər nənəyə zəng vurur ki, uşaq ölür. Xəstəxanaya travmatalogiya şöbəsinə yerləşdirilir və hal-hazırda vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir".

Kəmalə Ağazadə dünən xəstəxanada olduqlarını və Daxili İşlər Nazirliyinin tədqiqat apardığını bildirib:

"Bu gün nənə ilə də görüşdüm. Nənə uşağa bunu edənin qızı Səadət ilə qızının sevgilisi Kamran adlı şərəfsizin olduğunu iddia edir. Uşağın bədənində siqaret izləri, gematomalar, dilinin qoparılması, gematomalardan toxumaların çürüməsi ağır işgəncələrdən xəbər verir. Uşaq da bildirir ki, "məni Kamran döydü, dilimi də o dişlədi...Anam da ordaydı."

İctimai Birlik sədri bildirib ki, təhqiqat işinə müdaxilə etmək fikri yoxdur, lakin Səadət və Kamran adlı şəxslərin suallarını cavablandırmaq üçün axtardığını bildirib.

Kəmalə Ağazadənin sözlərinə görə, uşağın nənəsi bir dəfə də uşağa zorakılıq olduğunu, üzr istənildiyi üçün şikayətin geri götürdüyünü bildirib. Nənə iddia edir ki, Səadət və Kamran narkotik istifadəçisidir.

