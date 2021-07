Aparıcı Zaur Baxşəliyev bir neçə gün əvvəl getdiyi Şuşadan yeni görüntülər yayımlayıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, şəhəri qarış-qarış gəzərək uşaqlıq xatirələrini bölüşüb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.