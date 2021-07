Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 1 və 2 iyul 2021-ci il tarixlərində keçirilən aşağıdakı imtahanların nəticələri elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəbul imtahanı iştirakçıları arasında ən yüksək nəticəni Zəngilan rayonu, 21 saylı orta məktəbin 2020-ci il məzunu göstərib. IV ixtisas qrupu üzrə sənəd verən həmin abituriyent toplanılması mümkün olan 300 baldan 287,8 bal toplayıb.

