Muğlada (Türkiyə) bir müddət əvvəl evlənən Ayşenur və Sinan A. cütlüyünün küçənin ortasında toy xərcləri ilə bağlı başladıqları mübahisə sonradan təpik və yumruq davası ilə sonuclanıb.

Onların davasını küçədən keçənlər kameralara köçürüb. Təpik və yumruq zərbəsi alan qadının ərindən şikayətçi olduğu və polisdən tədbir görülməsini istəyib. Ər isə ifadəsində susmaq hüququnun olduğunu deyib. İnsidentdən sonra qadın ata evinə dönüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.