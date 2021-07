Hərbçilərimizin düşdüyü qəzanın səbəbi AÇIQLANDI

Daxili İşlər Nazirliyi Göygöldə hərbçilərimizin düşdüyü qəza ilə bağlı məlumat yayıb.

DİN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov Metbuat.az-a bildirib ki, bu gün günorta saatlarında Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndində Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarına məxsus “Ural” markalı avtomobil aşıb.

Onun sözlərinə görə, qəzaya səbəb sürücünün idarəetməni itirməsi olub.

"Hadisə nəticəsində 15 nəfər hərbi qulluqçu müxtəlif növ xəsarətlər alıb. Onlardan 12-nin xəsarətləri yüngül olduğundan yerindəcə tibbi yardım göstərilib. Digər 3 nəfərin vəziyyətinin orta-ağır olduğundan hospitala yerləşdirilib. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı ölən olmayıb”.

E. Zahidov qeyd edib ki, faktla bağlı araşdırma aparılır.

