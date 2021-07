Peyvənd olunmasına baxmayaraq koronavirusa yoluxan nazir xəstəliyin yüngül keçdiyini söyləyib.

Böyük Britaniyanın səhiyyə naziri Sajid Javid koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki. bu barədə səhiyyə naziri “Twitter”də videomüraciət yayıb.

Peyvənd olunmasına baxmayaraq koronavirusa yoluxan nazir xəstəliyin yüngül keçdiyini söyləyib.

