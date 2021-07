Aktrisa Pərvin Abıyeva ARB telekanalında yayımlanan "Onun sirri" verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa verilişdə bir-birindən maraqlı sualları cavablandırıb.

Onlardan biri də nişanlı cütlüklərlə bağlı olub.

Verilişdən həmin hissəni təqdim edirik:

