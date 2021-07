"Sədərək" Ticarət Mərkəzində ayağı kəsilən pişiklə bağlı orada kafedə çalışan kababçı danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanlarına məsələ ilə bağlı açıqlama verən şəxs, sosial şəbəkədə yayılan iddialara aydınlıq gətirib.

Onun bildirdiyinə görə, pişiyin ayağının kəsilməsi təsadüfən baş verib və müalicə xərclərini öz üzərinə götürür.

