Dünya miqyasında koronavirusa qarşı vurulan vaksinlərin həcmi 3 milyard 630 millyon dozanı ötüb.

Metbuat.az-ın məlumatınaa görə, ən çox peyvənd 1,45 milyard doza olmaqla Çində vurulub.



Əhali nisbətinə görə, vaksinasiyanın ən geniş yayıldığı ölkə isə BƏƏ-dir. Burada hər 100 nəfərə 163,23 doza peyvənd düşür.

