"Euronews” kanalı Şuşa şəhərindən süjet hazırlayıb. Şəhərin tarixi və burda gedən bərpa işləri barədə məlumat verib.

Reportajda bildirilib ki, çəkiliş qrupu 44 günlük müharibədən sonra şəhərə daxil olan ilk qərbli jurnalistlərdir.

Qeyd olunub ki, ümumi sahəsi 5.5 kilometr olan bu kiçik şəhər dəniz səviyyəsindən 1600 min metr yüksəklikdə yerləşir.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

