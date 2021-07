Ağstafada yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Dağkəsəmən kəndində qeydə alınıb.

"QAZ 53" markalı su maşını idarəetmədən çıxıb və yolun kənarına aşıb. Qəza nəticəsində 1972-ci il təvəllüdlü Ərəbov Ərəb Fuad oğlu xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə yerinə DYP əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

