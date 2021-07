Türkiyənin Amasya vilayətinin Suluova bölgəsindəki Derinöz su anbarında bir ailənin 5 üzvü batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xilasedicilər ailənin 2 üzvünün cəsədini tapıblar.

Hadisə istirahət üçün göl kənarına gələn ailə üzvlərindən birinin suda çimərkən boğulması nəticəsində baş verib. Boğulan şəxsə kömək etmək istəyərkən, ailənin digər 4 üzvü də göldə batıblar.

Digər 3 nəfərin axtarışları davam edir.

