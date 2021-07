Bildiyimiz kimi, Vətən Müharibəsindən sonra işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə yenidənqurma işləri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu çərçivədə Kəlbəcərə də elektrik enerjisinin verilməsi üçün işlər aparılır.

Yenidənqurmada iştirak edən hər kəs üçün bu, adi iş olmadığındandır ki, zaman-zaman əməkdaşların sevinci kameraların yaddaşına köçür.

Elə Kəlbəcərin işıqla təmin olunmasını rəqslə qeyd edən elektriklər kimi…

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

