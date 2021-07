Azərbaycanda toyda kütləvi zəhərlənmə qeydə alındı

Bərdədə kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə təşkil olunan toy məclisində baş verib.

Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından verilən məlumata görə, Tovuz rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Səkinə Həsənova, Tərtər rayon sakinləri 2006-cı il təvəllüdlü Məmmədli Tükəzban Seymur qızı, 1970-ci il təvəllüdlü Məmmədov Seymur Təşkilat oğlu, Bərdə rayon sakinləri 1974-cü il təvəllüdlü Muradov Ceyhun Məhyəddin oğlu, 1999-cu il təvəllüdlü Muradov Elzamin Hüseyn oğlu, 1944-cü il təvəllüdlü Muradov Məhyəddin Həsən oğlu zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı rayon Polis Şöbəsinə məlumat verilib.

