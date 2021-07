Almaniyanın Anhalt-Bitterfeld bölgəsində (Saksoniya-Anhalt) təyyarə qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb.

Nəşsrin yazdığına görə, təyyarənin göyərtəsində 4 nəfər olub. Pilotla yanaşı, 14 və 17 yaşlı iki yeniyetmə həyatlarını itiriblər, digər yaralı sərnişin xəstəxanaya aparılıb.

Təyyarə qəzasının səbəbləri hələ müəyyənləşdirilməyib, hadisə araşdırılır.

