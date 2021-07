Delta ştammı daha çox BU ADAMLARI tutur - Həkimdən açıqlama

Pandemiyanın birinci dalğasında koronavirusun daha çox artıq çəkili və piylənməsi olan insanlar üçün təhlükəli olduğu deyilirdi və daha çox kök insanlar xəstəlikdən ağırlaşırdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyada Covid hospitalının həkimi Sergey Çarenko koronavirusun davranışının çox dəyişdiyini bildirib.

Bu vaxta kimi hesab edolir ki, koronavirusu yaşlıı, xəstə, kök insanlar ağır keçirir. Lakin indi arıq və kifayət qədər az çəkili insanlar kovidə yoluxub və ağırlaşma da ola bilər.

Həkim reanimatoloq bildirib ki, Delta cavan, sağlam, arıq adamları tutmağa başlayıb. "İndi bizim reanimasiyada 3 nəfər 38 yaşa kimi cavan, gənc, normal çəkili pasiyent süni tənəffüs aparatına qoşulub. Baxırıq, təəccüb edirik. Qeyd edim ki, indi hec İVL aparatı da koronavirusla bacarmır. Texnikalar acizdir". (medicina.az)

