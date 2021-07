Qadın intiqam məqsədi ilə maşınla 49 dəfə qırmızı işıqdan keçdi

Çinin Çjentsyan vilayətində “Audi” markalı avtomobil bir neçə gün ərzində 49 dəfə qırmızı işıqda saxlamayaraq yolu keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtomobilin sürücüsü sürət həddinin aşması kimi çox sayda digər qayda pozuntularına da yol verib.

Hadisəni araşdıran yol patrulu xidmətinin əməkdaşları təəccüblərini gizlədə bilməyiblər.

Məlum olub ki, həmin günlərdə sözügedən avtomobili əsl sahibi deyil, onun keçmiş sevgilisi idarə edib. Xanım avtomobili bir neçə günlük istifadə etmək üçün onun sahibindən icazə alıb və intiqam məqsədilə saysız-hesabsız qayda pozuntuları törədib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.