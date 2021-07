Xəbər verdiyimiz kimi, gənc aktrisa Lalə Süleymanova Bakıda taksidə seksual xarakterli hərəkətlərə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın şikayəti əsasında Xəyyam adlı taksi sürücüsü 17-ci Polis Bölməsinə çağırılıb.

“Polis əməkdaşları Xəyyam adlı sürücünü tapıb bölməyə gətirdilər. O, məndən üzr istədi. İzahatımı, şikayətimi diqqətə alıb, həmin şəxslə bağlı istintaq başladıldı.

O sürücünün qanun çərçivəsində cəzasını alacağına artıq əminəm”, - aktrisa instaqram hesabında yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.