Dünən axşam İrəvanın mərkəzindəki Əmiryan küçəsində atəş səsləri eşidilib. Yerli media xəbər verir ki, atəş 01 LN 015 dövlət nömrə nişanlı qara «Mazda 6» avtomobilindən Saryan küçəsi istiqamətində açılıb.

İlkin məlumatlara görə, həmin avtomobil polis əməkdaşlarına məxsusdur.



Atışma nəticəsində bir nəfər ayağından yaralanıb.



