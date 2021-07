Zakir Həsənov döyüş növbətçiliyinə cəlb edilən hərbçilərin sayıqlığının artırılması ilə bağlı tapşırıq verdi

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov döyüş növbətçiliyinə cəlb edilən hərbi qulluqçuların sayıqlığının artırılması, həmçinin bölmələrin maddi-texniki təminat imkanlarının daha da genişləndirilməsini tapşırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Z.Həsənov keçirdiyi xidməti müşavirədə bəyan edib.

Qeyd edək ki, iyulun 19-da müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda Məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, eləcə də videobağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər də cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.