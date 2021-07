Suyu əsla belə içməyin - Zərəri açıqlandı

Ayaqüstə su içmək insan orqanizmi üçün zərərli hesab olunur.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəsislər qeyd edir ki, insanın ayaq üstündə və oturduğu zaman mədəsinin quruluşu fərqli olur. Buna görə də mədə yediyimiz qidaları formasına uyğun olaraq fərqli qəbul edir.

Əgər biz ayaqüstə durub qida və ya su qəbul etsək, bu, birbaşa mədəmizə yox, onikibarmaq bağırsağa gedəcək. Normada qəbul etdiyimiz qidalar əvvəlcə mədəyə düşməli, orada mədə turşusu ilə qarışıb onikibarmaq bağırsağa keçməlidir.

Mədədə helikobakter deyilən bakteriyalar olur ki, bu bakteriyalar qidaya qarışır, həzmin getməsində rol oynayır.



Mədədə qalmayıb birbaşa onikibarmaq bağırsağa keçən qidalar həzmə çətin gedir, insanın həzmlə bağlı olan orqanlarında müxtəlif xəstəliklər əmələ gətirir. Qidalara qarışmayan helikopbakteri çoxalaraq mədədə bəzi xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur.

Ayaq üstə içilən su isə mədədəki turşular tərəfindən mikrobları ölmədiyinə görə bir çox bağırsaq infeksiyalarının inkişaf etməsinə səbəb olur. Su insanlar üçün önəmlidir. Lakin ayaqüstü qəbul olunan heç nəyin faydası olmaz.

