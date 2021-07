"Kobmarket" məhsulları xarici bazarlara çıxarılacaq - KOBİA

Bir ay əvvəl işə başlayan Azərbaycanın www.kobmarket.az portalında yerləşdirilən məhsullar xarici bazarlara çıxarılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycanın Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyindən (KOBIA) məlumat verilib.

“Hazırda mikro, kiçik və orta sahibkarların satış imkanlarını genişləndirmək məqsədilə KOBIA-nın dəstəyi ilə yaradılan www.kobmarket portalının funksiyalarının inkişafı üzrə tədbirlər davam etdirilir. Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq üçün az.Fokus qruplarında platformaya qoşulan sahibkarların rəyləri mütəmadi olaraq öyrənilir. Onlayn satış imkanlarını genişləndirmək və məhsullarının tanıtımını dəstəkləmək üçün bu platformaya qoşulan sahibkarların rəyləri mütəmadi olaraq öyrənilir və onun vasitəsilə satış sahələrinin genişləndirilməsi üzrə işlər aparılır. Gələcəkdə portalda yerləşdirilən məhsulların xarici bazarlara tanıdılması ilə bağlı fəaliyyətə başlamaq planlaşdırılır".

