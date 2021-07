Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayevanın bacısı ailə həyatı qurub.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, millət vəkilinin bacısı Kəmalə Paşayeva Türkiyə vətəndaşı ilə ailə həyatı qurub.

Toy mərasimi Binə Atçılıq Mərkəzində keçirilib. Məclisdə bir sıra millət vəkilləri, komitə sədrləri, müğənnilər, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər iştirak edib.

Qeyd edək ki, bu millət vəkilinin bacısının ikinci evliliyidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.