İlham Əliyevin vəzifəsindən azad etdiyi Mikayıl İsmayılov KİMDİR? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev, Mikayıl İsmayıl oğlu İsmayılovu Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) vitse-prezidenti vəzifəsindən azad edib.

Metbuat.az Mikayıl İsmayıl oğlu İsmayılovun dosyesini təqdim edir:

İsmayılov Mikayıl İsmayıl oğlu 1964-cü ildə Ağsu rayonunun Çiyni kəndində anadan olub. 1982-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) mühasibat uçotu fakültəsinə daxil olmuş, 1985-ci ildə ali təhsilini İ.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialında davam etdirmiş və 1988-ci ildə həmin institutu bitirmişdir.



Mikayıl İsmayılov gənc mütəxəssis kimi əmək fəaliyyətinə Neft Daşlarında başlamış, 1988-2003-cü illər ərzində neft-qaz sənayesində mühasib, baş mühasib müavini, baş mühasib və digər buna bənzər müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Əmək fəaliyyətinin böyük bir hissəsi Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodu ilə bağlı olmuşdur. Mikayıl İsmayılov 2003-2005-ci illərdə bu müəssisədə iqtisadiyyat və təchizat üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışıb. O, 2005-ci ildən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin, 2015 -ci ildən isə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının vitse-prezidenti vəzifəsində çalışıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.