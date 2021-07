"Access Bank" və "Yapı Kredi Bank" məşhur ayaqqabı mağazasının sahibinin milyonunu mənimsəyib? - ŞİKAYƏT / AÇIQLAMA

Üç ildən çoxdur ki, vətəndaşla bank arasında problem həll olunmur. Söhbət milyon manatlıq ödənişlərdən gedir.

Metbuat.az-a müraciət edən, “Qaramanlı” ayaqqabı mağazalar şəbəkəsinin sahibi, iş adamı Rəhman Əhmədov iddia edir ki, bank ondan xəbərsiz heç bir dəlil sübut, razılaşma, məxaric, qəbz olmadan adına kredit rəsmiləşdiriblər.

“Qaramanlı” şirkətinin rəhbərinin dediyinə görə, onlar “Access Bank”a 260 000 dollar artıq pul ödəyiblər və bu pulun qaytarılmasını istəyirlər. Şikayətçi deyir ki, əvvəllər bankla münasibətləri normal olub, götürdüyü kreditləri də vaxtında təhvil verib. Amma sonra, məlum olub ki, “Access Bank” hətta 1900-cü il tarixində onun adına kredit rəsmiləşdirib. Rəhman Əhmədov deyir ki, bankın onun adına rəsmiləşdirdiyi sənədlərin qəbzlərin nəyin ki, əsli, heç sürəti də yoxdur. Vətəndaş iddia edir ki, uzun müddətli məhkəmə çəkişməsində “Access Bank” xeyrinə həmin adı çəkilən sənədlər olmadan qətnamə əldə edilib. Amma məsələ bağlanmayıb və Ali məhkəmədə baxılmaq üçün vaxt gözləyir.

Bütün bu şikayətlər ilə əlaqədar “Access Bank”a müraciət etdik. Bankın mətbuat katibi Sərvinaz Ələkbərova Metbuat.az-a bildirdi ki, Əhmədov Rəhman (“Qaramanlı” şirkəti) ilə Bank arasında bankın iddiası üzrə artıq 2 məhkəmə instansiyası mərhələsi başa çatıb. Bundan başqa, Əhmədov Rəhmanın Banka qarşı qaldırdığı bir neçə iddia da heç bir hüquqi əsası olmadığı üçün məhkəmələr tərəfindən rədd edilib. Hazırda bankın iddiası üzrə iş Ali Məhkəmənin icraatındadır və yaxın zamanda işlə bağlı yekun qərarı məhkəmə verəcəkdir.

Rəhman bəyin iddia etdiyi kredit qəbzləri və sənədlərlə bağlı suala isə bank rəsmisi Sərvinaz Ələkbərovanın cavabı belə oldu ki, bank proseslərdə sübutsuz qalib gələ bilməzdi.

“Əgər müştərinin Banka qarşı əlində konkret hansısa sənədlər varsa, indiyəcək baş tutmuş məhkəmə proseslərinə niyə təqdim etməyib? Ümumiyyətlə iddialarla məhkəməyə müraciət edərkən niyə o sənədləri sübut kimi göstərməyib. Hələ ki, müştəri və ümumi proseslə bağlı konkret bir cavab verə bilmirik. Çünki iş Ali Məhkəmədədir və biz məhkəmənin yekun qərarını gözləyirik”.

Bəs kreditin 1900-cü illərdə rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı məsələ necə baş verib?

Sərvinaz Ələkbərova bildirdi ki, belə bir halın baş verməsinə səbəb sistem xətası olub.

“Bəli, olub, sistemdə xəta baş verib. Yarım saat ərzində çıxarılan bütün sənədlərdə tarix 1900-cü il kimi göstərilib. Daha sonra məsələ həll edilib”.

Vətəndaşın daha bir şikayəti isə “Yapı Kredi Bank”la bağlıdır. Şikayətçi deyir ki, adı çəkilən bankda onun adına 2 milyon 451 min manat və 815 min dollar kredit rəsmiləşdirilib.

“Mənə dedilər ki, sizin “Yapı Kredi Bank”da 16-17 kreditiniz var. Mən necə ola bilər ki, hərəsi də ayrı-ayrı məbləqlərdə bu qədər kredit götürüm. Heç vaxt belə bir vəsaiti götürməmişəm. Adıma olan köhnə borclarımı ödədiyim halda, əlavə kreditlər rəsmiləşdirilərkən bunun təsdiqi olan kredit razılaşmalarına aid də heç bir razılaşma, məxaric ordeni də yoxdur. Məhz bankların mənə qarşı bu iddialarına görə, 12 ayaqqabı mağazamdan 10-u artıq bağlanıb”.

Bu şikayət ilə bağlı “Yapı Kredi Bank”dan bildirdilər ki, şikayətlər faktlara söykənmir. Bu barədə bankın Korporativ Əlaqələr üzrə müdir müavini Şahnaz Həsənova Metbuat.az-a bildirdi ki, qeyd edilən vətəndaşın Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-ə qarşı səsləndirdiyi iddiaları tamamilə əsassız hesab edirik.

“Banklar haqqında qanunun 41-ci maddəsinə əsasən Bank sirri hesab olunan müştəri məlumatlarını kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlamaq səlahiyyətinə sahib deyilik. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq bank sirrini təşkil edən məlumatlar yalnız müştərilərin özlərinə və onların nümayəndələrinə, həmçinin kənar auditorlara və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına verilir”.

Qeyd edək ki, hazırda Rəhman Əhmədovun hər iki banka əsasən şikayəti üzrə məsələnin həllində Kommersiya məhkəməsinin qərar çıxarması razılığına gəlinib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

