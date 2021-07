Toyu olan nəvəsinə babasından 300 minlik hədiyyə - FOTO

Türkiyədə maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Amasya şəhərində Serap Akkaya və Emre Gider adlı cütlüyün toy mərasimi keçirilib. Adətə görə gəlin və bəyə müxtəlif qızıllar taxılıb və pul verilib.

Toyun ən bahalı və səs-küy yaradan hədiyyəsi isə gəlinin babasından gəlib. O yeni evlənən cütlüyə 300 min lirə (təxminən 60 min AZN) dəyərində olan qırmızı rəngli son model avtomobil hədiyyə edib.

Serapla Emre, o cümlədən məclisdə olanq qonaqlar hədiyyəni böyük təəccüb və sevinc hissi ilə qarşılayıblar.(Baku.ws)

