Heydər Əliyev adına Tiflis Dövlət Peşəkar Azərbaycan Dram Teatrının keçmiş aktyoru Fazil Bayramov vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, onun ölümünə koronavirus infeksiyası səbəb olub.

Gənc aktyor yarım aya yaxın xəstəxanada müalicə olunsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər.

Qeyd edək ki, F.Bayramov 10 ildən çox müddətdə Azərbaycan teatrında çalışıb, əksər tamaşalarda əsas rolları ifa edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.