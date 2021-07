ARB TV-nin “Onun Sirri” verilişinin növbəti qonağı aktrisa Pərvin Abıyeva olub.

Tanınmış aktrisa sənətindən qazandığı ən yüksək məbləği açıqlayıb:

“Sima olduğum üçün 1dəfəyə 80 min qazanmışam. Bir çox filmlərə çəkilmişəm. Reklam roliklərinə müəyyən məbləğə çəkilirəm. Mənim film, reklam və sosial şəbəkələr üçün fərqli qiymətlərim var. Azərbaycanda 80 min heçnədir, kiçik məbləğdir. Türkiyədə bundan qat-qat yüksək qazanırlar”.

