"Ceyms Vud"un hekayəsi - 4 müxtəlif "1xBet" aksiyalarında mükafat qazanan bəxtəvərin biri

Bukmeker şirkətində qazanmaq üçün astronomik şans və siz tərəfdən çox səy tələb etdiyini düşünə bilərsiniz. Ancaq Ceyms Vud-un hekayəsi bu səhv düşüncəni təkzib edir. Bu gün Qanadan olan bir bəxtəvərin 1xBet-dən dörd fərqli aksiyalarında necə mükafat qazanmağı haqqında məlumat verəcəyik. Onun hekayəsini oxuyun və hamının qazana biləcəyinə əmin olun - siz də daxil olmaqla!

Hər şey AFCON Total Challenge aksiyasında qazanılan bir motosikletlə başladı

Ceyms, Qanada bukmeker şirkəti işləməyə başlandıqdan sonra 1xBet-in ilk müştərilərindən biri olmuşdur. Onun ilk aksiyası 1xBet-in 2019-ci ildə Afrika Millətlər Kuboku zamanı təşkil edilən AFCON Total Challenge olmuşdur. Futbolun böyük pərəstişkarı olduğu üçün, aksiyada iştirak etdi və turnir boyunca Qananı 1xBet-də dəstəklədi.

Bu aksiyada iştirak etmək bütün digər bukmekerin promolarında olduğu kimi asan oldu. Sadəcə mərclər qoymaq və aksiyanın sonunda baş tutan final tirajını gözləmək lazım idi. Ceyms fürsəti qaçırmadı. Aksiyada iştirak etmək və sevdiyi komandaya dəstək olmaq üçün cəsarətli qərar yeni Bajaj Boxer 150 motosikli ilə mükafatlandırıldı. Ceyms şansına inana bilmədi, amma hər şey mükafat alanda real oldu. Hazırda öz işi üçün motosiklet sürür və gələcəkdə bir avtomobil qazanmağı ümid edir.

Motosikldən sonra - yeni smartfon

Şansını yenidən sınamaq üçün Ceyms başqa bir aksiya axtarmağa tələsdi. Onun uğurlu seriyası 7 Oktyabr 2020-ci ildə final tirajında, Hot Win promosunda davam etdi. Bu, Ceymsin ikinci aksiyası idi və o, sadəcə marağa görə iştirak etdi. Püşkatmanın nəticələri açıqlandıqda yenə qalib gəldiyini biləndə şoka düşdü. Oyunçu Samsung A51 smartfonunu qazandı. Ceyms çox qayğıkeş olduğundan, qazandığı smartfonunu həyat yoldaşına hədiyyə etdi.

Yeni smartfon özünü çox gözlətmədi

Əvvəlki qələbələrindən ilham alan Ceyms, 1xBet-in yeni aksiyalarını izləməyə davam etdi. Bukmeker şirkəti daim inkişaf etdiyinə və müştərilərini mükafatlandırmaq üçün yollar axtardığına görə çox gözləməyə gərək deyildi. Hot Win aksiyası qış tətilində başladıldı. Ceyms bu dəfə Samsung A71 telefonunu qazandı. O zaman Ceyms dalbadal üç aksiyanı qazanaraq, böyük güclə bəxş olunduğunu düşünürdü.

Digər aksiya və növbəti qələbə - Prize Hunt

1xBet nümayəndələri ilk Hunt tirajının qalibi elan etmək üçün yenidən zəng etdikdə Ceyms-in təəccübünü təsəvür edin. Ceyms Vud yenidən mükafat kolleksiyasını artıraraq Samsung A71 smartfonunu qazandı.

Ceyms-in hekayəsi inanılmazdır və həqiqətən eyni bukmeker şirkətindən dörd reklam aksiyalarında qazanmaq üçün xüsusi bir şey lazımdır. Bununla birlikdə, iştirak etdiyiniz və şanslarınıza inandığınız təqdirdə bu xəyallarınızı gerçəkləşdirə biləcəyinizin canlı sübutdur. Ceyms öz təcrübəsindən öyrəndiyi kimi, 1xBet aksiyalarında iştirak edərək, kiçik vəsaitləri belə böyük qazanclara çevirə və həyatınızı dəyişdirmək olar.

Bu səbəbdən, indi 1xBet`də bir hesab yaratmaq üçün mükəmməl bir vaxtdır. Veb sayta daxil olun və ya mobil tətbiqetməni yükləyin və elə indi 1xBet ilə qazanmağa başlayın!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.