Polis cibgiri avtobusda oğurluq edərkən yaxaladı

Sumqayıt şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində avtobuslarda, ticarət məkanlarında cibgirliklə məşğul olan şəxslərə qarşı xüsusi əməliyyat həyata keçirilib.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, əməliyyat zamanı şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən 9 nömrəli marşrut xəttində sərnişinlərdən birinin cibindən içərisində 150 manat vəsait olan pul qabını oğurlayan 50 yaşlı Elxan Cəfərov saxlanılıb. E. Cəfərov yaşadığı evdən çıxaraq 9 nömrəli marşrut avtobusuna minib. Avtobusda olan sıxlıqdan istifadə edərək oğurluq əməlini həyata keçirib və növbəti dayanacaqda düşərkən polis əməkdaşları tərəfindən tutulub.

İstintaqa cəlb edilən E. Cəfərovun indiyədək oğurluq və narkotik maddələri saxlama maddələri ilə 10 dəfə məhkum olunduğu və ümumilikdə 20 il məhkum həyatı yaşadığı məlum olub.

Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, onun ətraflarında istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

Qeyd edək ki, E. Cəfərov Sumqayıt şəhər Polis İdarəsinin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində yaxalanan məşhur cibgir və narkobaron Qəmər Cəfərovanın oğludur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.