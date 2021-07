Pərvin Abıyeva subay qalmasının SİRRİNİ AÇDI - VİDEO

Tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva ailə həyatı qurmaq istədiyini etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa "Onun Sirri" verilişində bildirib:

"Uşaq vaxtı sual verəndə ki, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Mən həmişə deyirdim ki, ana olmaq istəyirəm. 18 yaşım olanda evlənəcəm, 4 övladım olacaq. Amma artıq 4 uşaq üçün gecdir, 2 uşaq istəyirəm. Çox gözəl evdarlığım var. Sənətimi atıb ev qadını olaram. Azad ruhlu insanam. Azadlığım üçün çox şey edərəm. Amma insan sevdiyi üçün hər şey edər. 22-23 yaşım olanda mənə 42 yaşlı kişi də evlilik təklif etmişdi. Nə qədər azad olsam da yaş fərqinə görə el qınağından çəkinmişəm. İndi artıq o fikirdə deyiləm".(lent.az)

