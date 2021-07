ABŞ səfirliyi Azərbaycan xalqını Qurban bayramı münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "Facebook" səhifəsində yayımlanan təbrikdə qeyd olunub:

"Milyonlarla amerikalı müsəlman azərbaycanlı bacı və qardaşları kimi bu bayramı ailə üzvləri ilə birgə, ehtiyacı olanlara yardım əlini uzadaraq qeyd edir. Sizləri bir daha bu gözəl bayram münasibətilə təbrik edirik!",- deyə təbrikdə qeyd edilib.

