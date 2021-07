Dubayda yaşayan azərbaycanlı dizayner Diana Əhədpur Bodrumdan şəkil paylaşıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, hər zaman bədəni ilə fanatlarını sevindirən Diana bu dəfə də adətindən geri qalmayıb. Amma dini post da bölüşüb:

"Ancaq inanclı insanın ürəyindən çıxan dua eşidiləcək. İnanın və əldə edəsiniz"

Qeyd edək ki, Diana Əhədpur iranlı biznesmen Əhədpur Xangah Mənuçehrlə ailəlidir. Cütlüyün bir övladı var.



