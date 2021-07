Metro su ilə doldu, ölənlər və yaralılar var - VİDEO

Çinin Çjençjou şəhərində yağan aramsız yağışlar nəticəsində metronun tuneli su ilə dolub.

Bu barədə Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir. Güclü yağışlar səbəbindən şəhər metrosunun beşinci xəttinin üstündəki dayanacaqda su yığılıb. Su vaqonların hərəkət etdiyi tunelə daxil olub. Rəhbərlik təcili olaraq metroya cərəyanın verilməsini dayandırıb, lakin vaqonlardan biri su ilə dolu tuneldə qalıb. 500 nəfərə yaxın şəxs təxliyə edilsə də, 12 nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xilsaetmə əməliyyatı zamanı 5 nəfər yaralanıb. Sinoptiklərin məlumatına görə, şəhərdə yağışlı hava davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.