Bu gün Bakının “Təzəpir” məscidində Qurban bayramı münasibətilə bayram namazı qılınıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, “Təzəpir” məscidində bayram namazını Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə qıldırıb.

Xatırladaq ki, iyulun 20-si və 21-də Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunur.

