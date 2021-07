Rusiya polisi korrupsiya əməliyyatı çərçivəsində irimiqyaslı axtarışlar keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, axtarış zamanı Stavropol Yol idarəsinin rəisi Aleksey Safanov və 35 polis işçisi saxlanılıb. Aleksey Safanovun evində aparılan axtarışlar zamanı bahalı avtomobillər, qızıl külçələr aşkarlanıb.

Villanın ayaqyoluna baxış zamanı polislər gördüklərinə inanmayıb. Unitazın qızıldan olması hamını təəccübləndirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

