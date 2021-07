Çin yüksək sürətli qatarı təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, maqnit lavitasiya sistemi ilə hərəkət edən qatarın sürəti saatda 600 kilometrə çatır.

Qatar rəsmi olaraq istifadəyə veriləcəyi təqdirdə dünyanın ən sürətli kütləvi daşıma sistemi olacaq

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.